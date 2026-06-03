Не рішення магазину: в "АТБ" пояснили, чому на вагових продуктах вказують ціну тільки за 100 грамів і не пишуть повну
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Касирка написала, як насправді це відбувається
Багатьох покупців в "АТБ" вже давно дратує необхідність самостійно рахувати ціну вагових товарів, таких як сир чи ковбаса. Але ця система ніяк не залежить від торгової мережі.
У соцмережі Reddit під дописом користувачки з ніком Who_i_001, яка, за її словами, працює в "АТБ", обговорили питання цінників на вагові товари.
Користувачка запитала, чи можуть у магазинах одразу вказувати повну ціну товарів, таких як ковбаса, риба чи сир, щоб покупцям не потрібно було самостійно рахувати вартість за наявності цінника лише за 100 грамів.
У відповідь касирка пояснила, що це питання не залежить безпосередньо від магазину. За її словами, такі товари надходять уже промаркованими від виробника або розподільчих складів, і саме там формується система стікерування. Магазини отримують продукцію вже готовою до продажу і не займаються самостійним маркуванням.
Таким чином, зміна підходу до ціноутворення та стікерування залежить не від торгової мережі, а від виробників і постачальників.
Раніше "Телеграф" писав про те, що ніколи не варто робити в "АТБ". Одна поширена помилка покупців на касі може значно затримувати обслуговування.