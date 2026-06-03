Як не переплачувати за покупки в "АТБ": українка поділилася робочим лайфхаком

Проста дія допоможе уникнути зайвих витрат

Українка поділилася способом не витратити зайвих грошей в "АТБ". Інколи покупці можуть переплутати товар та не помітити на касі, що платять більше — цього можна легко уникнути.

Про це розповіла користувачка соцмережі Threads. Дівчина зазначила, що перед тим як йти в "АТБ" дивиться товари на сайті, кидає їх у кошик і бачить суму, яку має сплатити.

Вона поклала у кошик товару на 500 гривень та пішла у магазин. Дівчина взяла обрані товари й на касі виявилося, що ціна — 670 гривень. Вона заплатила, але одразу на касі перевірила чек та помітила, що риба, яка є серед її покупок, замість 165 гривень, як вказано на сайті, коштує 300 гривень. Уважно вивчивши чек вона зрозуміла, що переплутала рибу — взяла сьомгу, а знижка була на форель.

"Мені кажуть підіть поміняйте, я повертаюсь знову в той відділ. І розумію, що ця сьомга (багато) лежить просто в тому місці, де цінник зі знижкою. Тобто не на своєму місці, а я не розглядала і взяла", — пише покупчиня.

Форелі зі знижкою не було, дівчині повернули гроші. Проте людина, яка спішить, чи має багато товару, може не помітити переплати.

Саме тому варто спочатку обирати товар на сайті, щоб розуміти його вартість. В цьому випадку, якщо вона буде більшою, покупець одразу зрозуміє, що щось не так.

Як писав "Телеграф", касирка розповіла, чому в "АТБ" влітку неможливо купити холодної води. "Магазин для "алкашів", обурюються у мережі.