Туреччина попередила, що Путін може застосувати ядерну зброю. Наскільки реальна небезпека

Російське суспільство підтримує застосування ядерки

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Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан вважає, що якщо Росія буде виснажена на фронті та в тилу, вона може застосувати ядерну зброю. За його словами, він обговорював цю тему як з російською, так і із західною сторонами.

Про це Фідан сказав в ході ефіру на Anadolu. Він не сказав прямо про ядерну зброю, але натякнув на це.

"Коли війна на виснаження на фронті перетворюється на виснаження в тилу, питання вже не в тому, програти війну чи ні, а в тому, чи продовжите ви існувати як нація. Ви використовуєте останній засіб, який у вас є", — сказав він.

Головний дипломат Туреччини зазначив, що якщо руйнування досягнуть критичного рівня, то Росія може вдатися до "останнього засобу" (натяк на ядерну зброю). Російське суспільство уже вимагає чогось подібного, додав він.

"Під час мого візиту до Росії здавалося, що це питання може бути порушене, оскільки йшлося про те, що громадськість вимагає чогось подібного. Ми говорили про це західним партнерам, і вони теж це знають. Це небезпечна ситуація. Все, що, як люди кажуть, не станеться, в результаті відбувається", — сказав глава МЗС Туреччини.

Якими бувають ядерні вибухи. Інфографіка: kalushcity.gov.ua

Чи готова Росія вдарити по Україні ядерною зброєю

"Телеграф" попросив штучний інтелект ChatGPT оцінити реальну небезпеку, що РФ використає проти України ядерну зброю. На думку ШІ, теоретично це реально, він оцінив рівень небезпеки як низький, але не нульовий.

Ядерна доктрина Росії допускає застосування ядерної зброї коли є критична загроза існуванню держави. Водночас військове виснаження чи втрата окремих територій автоматично не означає переходу до ядерного сценарію.

За оцінкою ШІ найбільш небезпечною з погляду застосування Росією ядерної зброї була б комбінація трьох факторів:

військова поразка

серйозна внутрішня дестабілізація

переконання керівництва РФ, що під загрозою саме існування режиму або держави

Як писав "Телеграф", ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три причини, чому глава Росії Володимир Путін не використає ядерну зброю. На це впливають стійкість України, а також позиції Китаю та США.