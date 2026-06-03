Не викидайте даремно: стара парасолька може замінити безліч корисних речей у домі

Її частини можна використовувати і в побуті, і в саду

Більшість людей без вагань викидають зламану парасольку, вважаючи її непотрібною річчю. Однак мало хто знає, що можна використати тканину, металеві елементи та ручку для різних корисних речей.

У виданні "Los Andes 142" розповіли, де знадобиться стара або зламана парасоля в побуті. Навели шість практичних ідей для її повторного застосування.

Що зробити зі старою парасолею

Водонепроникна тканина від парасолі може стати у пригоді для створення захисних чохлів . Нею можна накривати велосипеди, садові меблі або інструменти, які зберігаються надворі;

. Нею можна накривати велосипеди, садові меблі або інструменти, які зберігаються надворі; Багаторазова сумка для покупок . Матеріал міцний, легкий і добре витримує вологу;

. Матеріал міцний, легкий і добре витримує вологу; Використання тканини в квіткових горщиках . Вона допоможе утримувати ґрунт і покращить дренаж;

. Вона допоможе утримувати ґрунт і покращить дренаж; Металеві спиці від парасолі можуть стати опорами для рослин у саду чи на балконі . Вони добре підходять для високих квітів або витких культур;

. Вони добре підходять для високих квітів або витких культур; Ручку від старої парасолі можна перетворити на оригінальну настінну вішалку для одягу чи аксесуарів;

Каркас парасолі після невеликого доопрацювання здатний стати підвісним органайзером для шарфів, ременів або інших дрібних речей.

Що зробити зі старої парасольки. Фото: згенероване Ші

Раніше "Телеграф" писав про те, що старі джинси більше не варто вважати сміттям, адже їх можна використати для створення різних корисних речей у побуті.