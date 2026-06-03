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Не викидайте даремно: стара парасолька може замінити безліч корисних речей у домі

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Зламана парасоля — заміна сумкам, чохлам і садовим опорам Новина оновлена 03 червня 2026, 14:06
Зламана парасоля — заміна сумкам, чохлам і садовим опорам. Фото Колаж "Телеграфу"

Її частини можна використовувати і в побуті, і в саду

Більшість людей без вагань викидають зламану парасольку, вважаючи її непотрібною річчю. Однак мало хто знає, що можна використати тканину, металеві елементи та ручку для різних корисних речей.

У виданні "Los Andes 142" розповіли, де знадобиться стара або зламана парасоля в побуті. Навели шість практичних ідей для її повторного застосування.

Що зробити зі старою парасолею

  • Водонепроникна тканина від парасолі може стати у пригоді для створення захисних чохлів. Нею можна накривати велосипеди, садові меблі або інструменти, які зберігаються надворі;
  • Багаторазова сумка для покупок. Матеріал міцний, легкий і добре витримує вологу;
  • Використання тканини в квіткових горщиках. Вона допоможе утримувати ґрунт і покращить дренаж;
  • Металеві спиці від парасолі можуть стати опорами для рослин у саду чи на балконі. Вони добре підходять для високих квітів або витких культур;
  • Ручку від старої парасолі можна перетворити на оригінальну настінну вішалку для одягу чи аксесуарів;
  • Каркас парасолі після невеликого доопрацювання здатний стати підвісним органайзером для шарфів, ременів або інших дрібних речей.
Де використати стару парасольку вдома
Що зробити зі старої парасольки. Фото: згенероване Ші

Раніше "Телеграф" писав про те, що старі джинси більше не варто вважати сміттям, адже їх можна використати для створення різних корисних речей у побуті.

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#Парасолька #Побут #Лайфхак