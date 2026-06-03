Не викидайте даремно: стара парасолька може замінити безліч корисних речей у домі
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Її частини можна використовувати і в побуті, і в саду
Більшість людей без вагань викидають зламану парасольку, вважаючи її непотрібною річчю. Однак мало хто знає, що можна використати тканину, металеві елементи та ручку для різних корисних речей.
У виданні "Los Andes 142" розповіли, де знадобиться стара або зламана парасоля в побуті. Навели шість практичних ідей для її повторного застосування.
Що зробити зі старою парасолею
- Водонепроникна тканина від парасолі може стати у пригоді для створення захисних чохлів. Нею можна накривати велосипеди, садові меблі або інструменти, які зберігаються надворі;
- Багаторазова сумка для покупок. Матеріал міцний, легкий і добре витримує вологу;
- Використання тканини в квіткових горщиках. Вона допоможе утримувати ґрунт і покращить дренаж;
- Металеві спиці від парасолі можуть стати опорами для рослин у саду чи на балконі. Вони добре підходять для високих квітів або витких культур;
- Ручку від старої парасолі можна перетворити на оригінальну настінну вішалку для одягу чи аксесуарів;
- Каркас парасолі після невеликого доопрацювання здатний стати підвісним органайзером для шарфів, ременів або інших дрібних речей.
Раніше "Телеграф" писав про те, що старі джинси більше не варто вважати сміттям, адже їх можна використати для створення різних корисних речей у побуті.