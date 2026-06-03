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Не выбрасывайте зря: старый зонтик может заменить множество полезных вещей в доме

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Сломанный зонт — замена сумкам, чехлам и садовым сопротивлениям Новость обновлена 03 июня 2026, 14:06
Сломанный зонт — замена сумкам, чехлам и садовым сопротивлениям. Фото Коллаж "Телеграфа"

Его части можно использовать и в быту, и в саду

Большинство людей без колебаний выбрасывают сломанный зонтик, считая его ненужной вещью. Однако немногие знают, что можно использовать ткань, металлические элементы и ручку для различных полезных вещей.

В издании "Los Andes 142" рассказали, где понадобится старый или сломанный зонт в быту. Предложили шесть практических идей для его повторного использования.

Что сделать со старым зонтом

  • Водонепроницаемая ткань от зонта может пригодиться для создания защитных чехлов. Ею можно накрывать велосипеды, садовую мебель или хранящиеся на улице инструменты;
  • Многоразовая сумка для покупок. Материал крепкий, легкий и хорошо выдерживает влагу;
  • Использование ткани в цветочных горшках. Она поможет удерживать почву и улучшит дренаж;
  • Металлические спицы от зонта могут стать опорами для растений в саду или на балконе. Они хорошо подходят для высоких цветов или вьющихся культур;
  • Ручку от старого зонта можно превратить в оригинальную настенную вешалку для одежды или аксессуаров;
  • Каркас зонта после небольшой доработки способен стать подвесным органайзером для шарфов, ремней или других мелких вещей.
Где использовать старый зонтик дома
Что сделать из старого зонта. Фото: сгенерированное ИИ

Ранее "Телеграф" писал, что старые джинсы больше не стоит считать мусором, ведь их можно использовать для создания различных полезных вещей в быту.

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#Зонт #Быт #Лайфхак