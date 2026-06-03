Не выбрасывайте зря: старый зонтик может заменить множество полезных вещей в доме

Его части можно использовать и в быту, и в саду

Большинство людей без колебаний выбрасывают сломанный зонтик, считая его ненужной вещью. Однако немногие знают, что можно использовать ткань, металлические элементы и ручку для различных полезных вещей.

В издании "Los Andes 142" рассказали, где понадобится старый или сломанный зонт в быту. Предложили шесть практических идей для его повторного использования.

Что сделать со старым зонтом

Водонепроницаемая ткань от зонта может пригодиться для создания защитных чехлов . Ею можно накрывать велосипеды, садовую мебель или хранящиеся на улице инструменты;

. Ею можно накрывать велосипеды, садовую мебель или хранящиеся на улице инструменты; Многоразовая сумка для покупок . Материал крепкий, легкий и хорошо выдерживает влагу;

. Материал крепкий, легкий и хорошо выдерживает влагу; Использование ткани в цветочных горшках . Она поможет удерживать почву и улучшит дренаж;

. Она поможет удерживать почву и улучшит дренаж; Металлические спицы от зонта могут стать опорами для растений в саду или на балконе . Они хорошо подходят для высоких цветов или вьющихся культур;

. Они хорошо подходят для высоких цветов или вьющихся культур; Ручку от старого зонта можно превратить в оригинальную настенную вешалку для одежды или аксессуаров;

Каркас зонта после небольшой доработки способен стать подвесным органайзером для шарфов, ремней или других мелких вещей.

Что сделать из старого зонта. Фото: сгенерированное ИИ

Ранее "Телеграф" писал, что старые джинсы больше не стоит считать мусором, ведь их можно использовать для создания различных полезных вещей в быту.