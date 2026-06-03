Не выбрасывайте зря: старый зонтик может заменить множество полезных вещей в доме
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Его части можно использовать и в быту, и в саду
Большинство людей без колебаний выбрасывают сломанный зонтик, считая его ненужной вещью. Однако немногие знают, что можно использовать ткань, металлические элементы и ручку для различных полезных вещей.
В издании "Los Andes 142" рассказали, где понадобится старый или сломанный зонт в быту. Предложили шесть практических идей для его повторного использования.
Что сделать со старым зонтом
- Водонепроницаемая ткань от зонта может пригодиться для создания защитных чехлов. Ею можно накрывать велосипеды, садовую мебель или хранящиеся на улице инструменты;
- Многоразовая сумка для покупок. Материал крепкий, легкий и хорошо выдерживает влагу;
- Использование ткани в цветочных горшках. Она поможет удерживать почву и улучшит дренаж;
- Металлические спицы от зонта могут стать опорами для растений в саду или на балконе. Они хорошо подходят для высоких цветов или вьющихся культур;
- Ручку от старого зонта можно превратить в оригинальную настенную вешалку для одежды или аксессуаров;
- Каркас зонта после небольшой доработки способен стать подвесным органайзером для шарфов, ремней или других мелких вещей.
Ранее "Телеграф" писал, что старые джинсы больше не стоит считать мусором, ведь их можно использовать для создания различных полезных вещей в быту.