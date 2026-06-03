Порятунок від спеки без кондиціонера: лайфхак від іспанців, щоб засинати влітку без задухи

Якщо переборщити з лайфхаком, то замість прохолоди можна отримати вогкість

В Україну йде потепління, яке вже зовсім скоро може підняти стовпчики термометрів до спекотних літніх показників. Ночі у квартирах знову ризикують стати задушливими, проте впоратися із цим допоможе лайфхак із теплої Іспанії.

"Телеграф", посилаючись на сайт Ok Diario, розповідає про те, як за допомогою всього одного предмета можна охолодити спальню під час спекотних літніх ночей. Цим предметом є звичайний рушник.

Логіка доволі проста — якщо ви відкриєте вікно і повісите перед ним рушник, змочений холодною водою, це допоможе охолодити кімнату. Це відбувається тому, що тепле повітря, проходячи через рушник, охолоджується, перш ніж потрапити в кімнату

Як охолодити кімнату влітку за допомогою рушника

"Для початку наповніть ємність холодною водою і злегка змочіть рушник. Важливо, щоб він був вологим, але не мокрим. Будьте обережні, тому що якщо рушник занадто вологий, повітря не зможе нормально проходити через нього, і замість охолодження повітря це може збільшити відчуття вологості в кімнаті. Потім повісьте рушник біля відкритого вікна. Коли рушник висохне, просто знову змочіть його, щоб зберегти ефект, і в кімнаті має бути прохолодніше вночі, навіть якщо дуже жарко", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як стара парасолька може замінити безліч корисних речей у будинку.