Спасение от жары без кондиционера: лайфхак от испанцев, чтобы засыпать летом без духоты

Если переборщить с этим лайфхаком, то вместо прохлады вы получите душную сырость

В Украину идет потепление, которое может уже совсем скоро может поднять столбики термометров до жарких летних показателей. Ночи в квартирах снова рискуют стать душными, однако справиться с этим поможет лайфхак из теплой Испании.

"Телеграф", ссылаясь на сайт Ok Diario, рассказывает о том, как с помощью всего одного предмета можно охладить спальню во время жарких летних ночей. Этим предметом является обычное полотенце.

Логика довольно проста — если вы откроете окно и повесите перед ним полотенце, смоченное холодной водой, это поможет охладить комнату. Это происходит потому, что теплый воздух, проходя через полотенце, охлаждается, прежде чем попасть в комнату.

Как охладить комнату летом с помощью полотенца

"Для начала наполните емкость холодной водой и слегка смочите полотенце. Важно, чтобы оно было влажным, но не мокрым. Будьте осторожны, потому что, если полотенце слишком влажное, воздух не сможет нормально проходить через него, и вместо охлаждения воздуха это может увеличить ощущение влажности в комнате. Затем повесьте полотенце возле открытого окна. Когда полотенце высохнет, просто снова смочите его, чтобы сохранить эффект, и в комнате должно быть прохладнее ночью, даже если очень жарко", — говорится в материале.

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