Що додати в каструлю з яйцями, щоб шкаралупа злітала сама

Один лайфхак вирішить проблему з очищенням яєць раз і назавжди

Серед усіх способів приготувати яйця — смажених, в омлеті, пашот чи бовтанці — варене круто виграє. По-перше, для приготування не потрібно ні краплі жиру. По-друге, варене яйце у шкаралупі спокійно лежить у холодильнику до тижня і завжди під рукою як швидкий перекус або додаток до салату.

Зварити яйце просто, але почистити його акуратно виходить не завжди. Шкаралупа чіпляється за білок, тягне його за собою, і в результаті яйце виглядає так, ніби по ньому пройшлися наждачкою.

Розповідаємо, чому так відбувається і як професійні кухарі варять яйця, щоб шкаралупа легко знімалася.

Чому яйця погано чистяться

У свіжих яєць рівень кислотності білка занадто високий, тому він буквально приклеюється к плівці під шкаралупою. Чим свіжіше яйце, тим важче його почистити, не пошкодивши білок. З часом яйця втрачають вуглекислий газ, їхня кислотність падає, і тоді шкаралупа починає відходити набагато легше.

Іспанський шеф-кухар Хесус Санчес поділився лайфхаком, який вирішує проблему раз і назавжди. Він пропонує додавати у воду при варінні яєць сіль та оцет.

Чому працює лайфхак з оцтом та сіллю

Оцет містить оцтову кислоту, яка впливає на яєчний білок у процесі приготування. Він стабілізує його і сприяє більш рівномірному згортанню. Завдяки цьому білок менше прилипає до мембрани. Сіль, своєю чергою, додатково полегшує відділення шкаралупи після приготування.

Як варити яйця, щоб вони добре чистилися

Інгредієнти:

яйця — скільки потрібно

сіль — 10 г на 1 літр води

оцет — 15 мл на 1 літр води

Шкаралупа легко зніметься, якщо правильно варити яйця.