Що додати в каструлю з яйцями, щоб шкаралупа злітала сама
Один лайфхак вирішить проблему з очищенням яєць раз і назавжди
Серед усіх способів приготувати яйця — смажених, в омлеті, пашот чи бовтанці — варене круто виграє. По-перше, для приготування не потрібно ні краплі жиру. По-друге, варене яйце у шкаралупі спокійно лежить у холодильнику до тижня і завжди під рукою як швидкий перекус або додаток до салату.
Зварити яйце просто, але почистити його акуратно виходить не завжди. Шкаралупа чіпляється за білок, тягне його за собою, і в результаті яйце виглядає так, ніби по ньому пройшлися наждачкою.
Розповідаємо, чому так відбувається і як професійні кухарі варять яйця, щоб шкаралупа легко знімалася.
Чому яйця погано чистяться
У свіжих яєць рівень кислотності білка занадто високий, тому він буквально приклеюється к плівці під шкаралупою. Чим свіжіше яйце, тим важче його почистити, не пошкодивши білок. З часом яйця втрачають вуглекислий газ, їхня кислотність падає, і тоді шкаралупа починає відходити набагато легше.
Іспанський шеф-кухар Хесус Санчес поділився лайфхаком, який вирішує проблему раз і назавжди. Він пропонує додавати у воду при варінні яєць сіль та оцет.
Чому працює лайфхак з оцтом та сіллю
Оцет містить оцтову кислоту, яка впливає на яєчний білок у процесі приготування. Він стабілізує його і сприяє більш рівномірному згортанню. Завдяки цьому білок менше прилипає до мембрани. Сіль, своєю чергою, додатково полегшує відділення шкаралупи після приготування.
Як варити яйця, щоб вони добре чистилися
Інгредієнти:
- яйця — скільки потрібно
- сіль — 10 г на 1 літр води
- оцет — 15 мл на 1 літр води
- Налийте в каструлю воду, покладіть яйця, додайте сіль і оцет.
- Доведіть воду до кипіння на середньому вогні. Після закипання відрегулюйте час варіння: 5 хвилин — рідкий жовток, 9 хвилин — середня готовність, 11 хвилин — повністю зварене яйце.
- Поки яйця варяться, приготуйте миску з холодною водою та льодом. Щойно час вийшов, одразу ж перекладіть яйця в миску і залиште мінімум на 5 хвилин. Цей крок допоможе зупинити приготування і не дасть утворитися некрасивому зеленуватому кільцю навколо жовтка.
- Вийміть яйце і покатайте його по стільниці, злегка натиснувши долонею. Завдяки цьому шкаралупа рівномірно трісне по всій поверхні.
- Почніть чистити з тупого кінця — там зазвичай є невелика повітряна камера. Шкаралупа відходитиме великими шматками, не зачіпаючи білок.