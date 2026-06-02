Рус

Що додати в каструлю з яйцями, щоб шкаралупа злітала сама

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як правильно варити яйця
Як правильно варити яйця. Фото Колаж "Телеграфу"

Один лайфхак вирішить проблему з очищенням яєць раз і назавжди

Серед усіх способів приготувати яйця — смажених, в омлеті, пашот чи бовтанці — варене круто виграє. По-перше, для приготування не потрібно ні краплі жиру. По-друге, варене яйце у шкаралупі спокійно лежить у холодильнику до тижня і завжди під рукою як швидкий перекус або додаток до салату.

Зварити яйце просто, але почистити його акуратно виходить не завжди. Шкаралупа чіпляється за білок, тягне його за собою, і в результаті яйце виглядає так, ніби по ньому пройшлися наждачкою.

Розповідаємо, чому так відбувається і як професійні кухарі варять яйця, щоб шкаралупа легко знімалася.

Чому яйця погано чистяться

У свіжих яєць рівень кислотності білка занадто високий, тому він буквально приклеюється к плівці під шкаралупою. Чим свіжіше яйце, тим важче його почистити, не пошкодивши білок. З часом яйця втрачають вуглекислий газ, їхня кислотність падає, і тоді шкаралупа починає відходити набагато легше.

Іспанський шеф-кухар Хесус Санчес поділився лайфхаком, який вирішує проблему раз і назавжди. Він пропонує додавати у воду при варінні яєць сіль та оцет.

Чому працює лайфхак з оцтом та сіллю

Оцет містить оцтову кислоту, яка впливає на яєчний білок у процесі приготування. Він стабілізує його і сприяє більш рівномірному згортанню. Завдяки цьому білок менше прилипає до мембрани. Сіль, своєю чергою, додатково полегшує відділення шкаралупи після приготування.

Як варити яйця, щоб вони добре чистилися

Інгредієнти:

  • яйця — скільки потрібно
  • сіль — 10 г на 1 літр води
  • оцет — 15 мл на 1 літр води
Як варити яйця, щоб вони добре чистилися
Шкаралупа легко зніметься, якщо правильно варити яйця. Фото згенероване ІІ
  1. Налийте в каструлю воду, покладіть яйця, додайте сіль і оцет.
  2. Доведіть воду до кипіння на середньому вогні. Після закипання відрегулюйте час варіння: 5 хвилин — рідкий жовток, 9 хвилин — середня готовність, 11 хвилин — повністю зварене яйце.
  3. Поки яйця варяться, приготуйте миску з холодною водою та льодом. Щойно час вийшов, одразу ж перекладіть яйця в миску і залиште мінімум на 5 хвилин. Цей крок допоможе зупинити приготування і не дасть утворитися некрасивому зеленуватому кільцю навколо жовтка.
  4. Вийміть яйце і покатайте його по стільниці, злегка натиснувши долонею. Завдяки цьому шкаралупа рівномірно трісне по всій поверхні.
  5. Почніть чистити з тупого кінця — там зазвичай є невелика повітряна камера. Шкаралупа відходитиме великими шматками, не зачіпаючи білок.
Теги:
#Яйця #Лайфхак