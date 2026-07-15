"Університатя" — "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

У першій грі команди переможця не виявили

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У четвер, 16 липня, київське "Динамо" проведе гру-відповідь першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26 проти "Університаті" Клуж (Румунія). У першій зустрічі Біло-сині розписали з румунами безгольову нічию.

Що потрібно знати

"Динамо" зіграє гостьовий поєдинок відбору ЛЄ

У першій грі кияни не змогли забити "Університаті" — 0:0

Біло-сині поки що не гарантували собі груповий етап єврокубків

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Університатя" — "Динамо". Початок гри о 20:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Університатя" — "Динамо" (оновлюється)

"Університатя" — "Динамо": новини перед грою

"Університатя" прийме український гранд у Клуж-Напоці на "Клуж Арені". Румунський колектив здобув відмінний результат у гостях і тепер сповнений рішучості вибити Біло-Синіх із турніру. Чи зможе "Динамо" пройти румунський бар’єр дізнаємось найближчим часом.

Переможець 2-матчевої дуелі вийде до другого раунду відбору Ліги Європи, де зіграє проти грецького ПАОКу. На того, хто програє, чекає норвезький "Бранн" у кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, "Динамо" кваліфікувалося до 1-го відбіркового раунду Ліги Європи, перемігши у фіналі Кубка України-2026. У фіналі турніру кияни здолали "Чернігів" (3:1).