"Динамо" пройшло "Університатю" в серії пенальті, уникнувши ганьби у Лізі Європи (відео)

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У четвер, 16 липня, "Динамо" провело поєдинок-відповідь проти румунської "Університаті". На кону стояла путівка до другого раунду відбору Ліги Європи УЄФА сезону 2026/27.

Що потрібно знати

"Динамо" зіграло гостьовий поєдинок проти "Університаті"

Переможець визначався у серії пенальті

У першій грі команди голів не забивали — 0:0

Зустріч, що проходила у Клуж-Напоці (Румунія) на арені "Клуж", завершилася з рахунком 0:0 (4:2 по пенальті) на користь "Динамо". Про це повідомляє "Телеграф".

"Динамівці" володіли тотальною перевагою у першій половині зустрічі. Контроль м’яча та велика кількість атак навіть призвели до голів, щоправда, взяття воріт у виконанні Богдана Редушка та Назара Волошина було скасовано через офсайди.

У другому таймі кияни трохи зменшили оберти, через що "Університатя" отримала свої моменти. Проте голи глядачі так і не побачили. У підсумку матч плавно перетік до овертаймів та серії пенальті, де кияни показали холоднокровність — перемога "Динамо" з рахунком 4:2.

Повний відеоогляд матчу "Університатя" — "Динамо":

Таким чином, "Динамо" вийшло у другий раунд відбору Ліги Європи, де зіграє проти грецького ПАОКу. На "Університатю" чекає норвезький "Бранн" у кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, "Динамо" кваліфікувалося до 1-го відбіркового раунду Ліги Європи, перемігши у фіналі Кубка України-2026. У фіналі турніру кияни здолали "Чернігів" (3:1).