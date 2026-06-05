Привычные душевые уходят в прошлое. Какой тренд захватывает ванные комнаты

Все больше людей отказываются от кабин с поддонами в пользу современного решения

Во время ремонта ванной комнаты все большее количество людей отказываются от традиционных душевых кабин с поддонами в пользу так называемого итальянского душа (walk-in).

Такой формат уже стал популярен в Польше, пишет Natemat. Главная особенность итальянского душа – отсутствие поддона, порогов и громоздких конструкций. Вода стекает непосредственно в слив, встроенный в пол, а душевая зона обычно отделяется только стеклянной перегородкой.

Такое решение позволяет зрительно увеличить пространство, что особенно актуально для небольших квартир. Минимальный рекомендуемый размер душевой зоны составляет 80×80 см, однако для комфортного использования советуют обустраивать большее пространство.

Итальянский душ в современном дизайне ванной/Источник: Inspirehome

Почему "итальянский душ" набирает популярность

Среди преимуществ открытых душевых зон называют более легкую уборку, отсутствие порогов, а в результате и меньше травм, больше света в ванной комнате и возможность адаптировать конструкцию к нестандартным помещениям. Такие душевые также часто рекомендуют пожилым людям и лицам с ограниченной мобильностью, поскольку уровень пола остается одинаковым по всей комнате.

Какие недостатки душа в итальянском стиле

Формат душа предполагает стеклянные перегородки вместо шторок или дверцы. Они нуждаются в регулярной очистке от известкового налета, а неправильно спроектированная душевая зона может привести к разбрызгиванию воды по всей ванной комнате. Кроме того, отсутствие двери способствует более быстрой потере тепла во время купания.

Чаще всего в таких конструкциях используют линейные сливы, которые монтируются у стены и легко скрываются в полу. В то же время, ключевое значение имеет правильный уклон пола и качественная гидроизоляция. Поэтому во избежание протекания и скопления воды у слива придется вложиться в ремонт. Иногда устанавливают точечные сливы, однако они более заметны.

На фото виден линейный слив в полу. Источник: Inspirehome

Еще один важный нюанс – стоимость. Обустройство полноценного итальянского душа обычно стоит втрое дороже обычной душевой кабины. Также в старых домах реализация такого проекта может потребовать дополнительных строительных работ из-за необходимости размещения сифона и канализационных коммуникаций в толще пола.

Эксперты советуют планировать установку душа без поддона еще на этапе проектирования жилья или капитального ремонта, ведь это значительно упрощает монтаж и позволяет избежать дополнительных затрат.

Ранее "Телеграф" показывал схожий тренд, однако в нем используется небольшой подъем для того, чтобы вода собиралась в нем. Однако стеклянные перегородки и максимальная свобода пространства остаются самыми популярными в 2026 году.