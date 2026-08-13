Ризикуєте осоромитись: який жест на роботі краще не ігнорувати

Попри зміни в суспільстві деякі правила все ж потребують виконання

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Попри те, що питання ділового етикету та такту можуть змінюватись з часом, не варто позбуватись звички стукати у двері, коли ви входите до кабінету колеги і тим більше керівника. Це може застати людину зненацька і змусити її ніяковіти.

Про це "Телеграфу" розповіла провідна експертка з етикету та дипломатичного протоколу Наталія Адаменко. За її словами, така звичка буде завжди доречною.

Вона зазначила, що попри демократичніші підходи до сучасного спілкування, не варто ігнорувати правила хорошого тону. І розмірковування: "Чому це я маю стукати у двері, чим там можна займатися?" в цьому випадку не є аргументом.

"Я раджу стукати у двері. Раджу, тому що той же керівник може на 5 хвилин закрити очі, щоб трошки перепочити. Але ж ви знаєте, що коли я підлегла його таким чином побачу, а може він без взуття, тому що йому натерло. То, я собі не заздрю в цьому випадку. Тому що йому буде це неприємно. А дехто вважає, що стукати у двері — це застарілий такий метод на роботі", — пояснила Адаменко.

Наталія Адаменко

Чи доречно використовувати голосові повідомлення в діловому спілкуванні?

Також експертка з етикету зазначила, що не знає ситуацій, в яких було б виправдане ділове спілкування за допомогою голосових повідомлень. Адже, якщо людина може записати таке повідомлення, вона може й зателефонувати і сказати те саме особисто.

"Тому, що відповідь на голосове повідомлення, яка має бути, теж голосовим? Я не люблю. Писати або подзвонити, тому так чи інакше відбудеться розмова. Мабуть, є такі випадки в діловому спілкуванні, коли людина дуже-дуже кудись поспішає і хоче голосом щось сказати, тому що писати довго. Дзвонити — а може ти зараз не візьмеш слухавку, ну то він щось тобі наговорить… Бувають такі випадки, але це теж не дуже. 50 на 50, я б сказала", — пояснила Адаменко.

Раніше Наталія Адаменко розповідала "Телеграфу", скільки грошей потрібно класти у конверт на весілля. Сума подарунка має залежати не лише від формату святкування, а насамперед від близькості до молодят та фінансових можливостей гостя.