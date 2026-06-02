Буде більше простору: які душові кабіни захоплять інтер'єр в 2026

Три нові рішення для ванної, які витісняють класичні душові

У 2026 році традиційні душові кабіни з масивними перегородками та навіть ванни все частіше замінюють більш відкритими, простими та практичними варіантами.

Фахівці з "Оkdiario" відзначають, що головний напрям у дизайні — це простота і більше вільного простору. Ванні кімнати стають не лише функціональними, а й повноцінною частиною інтер’єру, де важливі світло, зручність і мінімум зайвих стінок.

3 нові тренди від дизайнерів інтер’єру, які виглядають більш практично, акуратно та стильно

Перший тренд — душові з натуральним каменем або рівною підлогою. Такі конструкції інтегрують у рівень підлоги, створюючи єдиний простір без виступів. Це виглядає сучасно, але потребує більш складного монтажу.

Пол душової кабіни з натурального каменю. Фото: ronalbathrooms

Другий тренд — прозорі душові перегородки. Найпопулярніший варіант — скло без рамок і зайвих елементів. Воно майже непомітне, пропускає світло і візуально збільшує простір у ванній кімнаті.

Прозора душова кабіна без рамок. Фото: cubeglass

Третій тренд — відкриті душові з єдиною підлогою. У таких рішеннях немає дверей і різких меж, а вся ванна виглядає як одна цілісна поверхня. Це нагадує стиль, який давно використовують у Японії та інших азійських країнах.

Душова зона в рівні з підлогою. Фото: epicentrk

