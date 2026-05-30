У Криму зникло паливо. Які обмеження вводять окупанти та що з бензином зараз (фото)

Люди займають чергу на АЗС ще на світанку

У тимчасово окупованому Криму катастрофічна ситуація з паливом. Адже на більшості АЗС воно вже закінчилось або закінчується, а нові поставки затримуються.

Про це пишуть в місцевих каналах. Відомо, що основними причинами перебоїв стали атаки ЗСУ на бензовози та нафтобази.

Внаслідок цього нові колони з бензином бояться їхати так званим "сухопутним коридором", а запаси на півострові вже вичерпано. До слова, у ніч на 30 травня у Феодосії було успішно атаковано нафтобазу. Тому ймовірніше найближчими днями ситуація не покращиться.

"На деяких заправках палива вже немає, на інших — воно видається по талонах. На третіх – продається, але за ним збираються великі черги", — пишуть канали.

Наслідки атаки на Феодосію

Як повідомив "голова" анексованого Криму Сергій Аксьонов, на всій території запроваджено обмеження щодо продажу бензину А-95. Одній людині дозволено купувати не більше 20 літрів палива на добу. Скільки триватимуть такі обмеження — невідомо.

Окрім того, відомо, що на заправки, куди завезли трохи палива, черги займали ще зі світанку і до відкриття вони розтягнулись на сотні метрів. Масштаби катастрофічної ситуації з пальним добре видно на свіжих фото.

Черги за пальним в Криму

Яка ситуація з бензином в Криму

Люди займають черги на АЗС ще зранку

Черги за бензином в Криму

Також люди вже питають, чому не можна забезпечити супровід танкерів, аби вони привезли пальне на півострів. Додамо, що дефіцит потроху відчувають й в інших окупованих містах України, до прикладу, в Маріуполі.

Що відомо про атаки на "сухопутний коридор"

"Сухопутним коридором" для палива в Крим називають трасу Р-280 "Новоросія". Вона з'єднує Ростов-на-Дону з Сімферополем через Донецьк і Маріуполь. Протягом кількох тижнів ЗСУ за допомогою безпілотників дистанційно мінують цю дорогу. Зазвичай дрони скидають вибухові пристрої, які спрацьовують під час фіксації руху. Ці атаки скеровані на військові машини і вантажівки з товаром та пальним.

Траса Р-280 Новоросія на карті

Відомо, що бензин також перевозять на поромах через Керченську протоку, але переправа не завжди відкрита через погодні умови. Кримським мостом паливо не доставляють з міркувань безпеки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно було атаковано будівлю штабу ВПС Чорноморського флоту у Севастополі.