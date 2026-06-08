Дитина переплутала цінники на цукерки: чи доведеться доплачувати в "АТБ"

Цю ситуацію не можна залишати без уваги

Батьки, які ходять до магазину з дітьми, іноді стикаються з ситуацією, коли дитина плутає цінники на вагових цукерках або підкладає дорожчий товар під дешевший. Помилку часто помічають уже після оплати на касі.

Щоб з'ясувати, як діяти в такому випадку, "Телеграф" звернувся до служби підтримки мережі супермаркетів "АТБ". У редакції поставили запитання: що робити, якщо дитина переплутала цінники на дорогих і дешевих цукерках, а покупець уже розрахувався за товар?

У службі підтримки пояснили, що в такій ситуації варто не залишати проблему без уваги, а звернутися до адміністрації магазину. Працівники можуть перевірити товар і провести його через касу повторно вже за правильною ціною.

"Рекомендуємо звернутися до адміністрації магазину, щоб перепробити товар на касі заново, за правильною ціною", — зазначили в підтримці мережі.

Таким чином, якщо помилка сталася ненавмисно і була виявлена вже після розрахунку, покупцю слід одразу повідомити про це працівників магазину. Це допоможе уникнути непорозумінь і правильно оформити покупку відповідно до фактичної вартості товару.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про звичку покупців, яку касир "АТБ" назвав найбільш дратівливою під час роботи.