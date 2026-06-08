Запропонують цікавий вихід: що буде, якщо в "АТБ" розбити пляшку дорогого алкоголю

Важливо знати свої права

Ненароком розбита пляшка дорогого алкоголю під час рутинних закупівель — ситуація, від якої не застрахований ніхто. Проте далеко не всі знають свої права та те, як діяти в момент такого неприємного інциденту.

"Телеграф" розібрався, чи зобов'язаний покупець платити за шкоду, завдану з необережності. Часто у вузьких або заставлених коробками проходах супермаркету можна просто заґавитися, а під боком, як на зло, опиниться крихкий і дорогий товар. Результат — гуркіт, уламки і страх за власну кишеню.

Однак у такому разі платити за зіпсований товар клієнт не зобов’язаний. Це кореспонденту "Телеграфа" підтвердили у підтримці мережі "АТБ".

"Якщо це було зроблено ненавмисне, клієнту можуть тільки запропонувати сплатити. Тобто покупець має право відмовитись", — пояснив представник мережі "АТБ".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в чому відмінності між "синіми" та "чорними" "АТБ". Хоча на перший погляд здається, що різниця лише в кольорі фасаду, насправді між ними є кілька основних особливостей.