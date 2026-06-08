Ребенок перепутал ценники на конфеты: придется ли доплачивать в "АТБ"

Эту ситуацию нельзя оставлять без внимания

Родители, которые ходят в магазин с детьми, иногда сталкиваются с ситуацией, когда ребенок путает ценники на весовых конфетах или подкладывает более дорогой товар под более дешевый. Ошибку часто подмечают уже после оплаты на кассе.

Чтобы выяснить, как действовать в таком случае, "Телеграф" обратился в службу поддержки сети супермаркетов "АТБ". В редакции задали вопрос: что делать, если ребенок перепутал ценники на дорогих и дешевых конфетах, а покупатель уже рассчитался за товар?

В службе поддержки объяснили, что в такой ситуации следует не оставлять проблему без внимания, а обратиться в администрацию магазина. Сотрудники могут проверить товар и провести его через кассу повторно уже по правильной цене.

"Рекомендуем обратиться в администрацию магазина, чтобы перепробовать товар на кассе заново, по правильной цене", — отметили в поддержке сети.

Таким образом, если ошибка произошла ненамеренно и была обнаружена уже после расчета, покупателю следует сразу сообщить об этом работникам магазина. Это поможет избежать недоразумений и правильно оформить покупку в соответствии с фактической стоимостью товара.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о привычке покупателей, которую кассир "АТБ" назвал наиболее раздражительной во время работы.