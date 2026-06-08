Мирно вирішити не вийде і дійде до біди: які товари в "АТБ" не варто їсти до придбання

Деякі товари можуть бути розцінені, як крадіжка

У багатьох покупців хоча б раз у житті виникала спокуса відкрити пляшку води або соку просто в торговельному залі супермаркету, не дійшовши до каси, особливо у спекотну погоду. Проте подібна неуважність або поспіх можуть обернутися серйозними неприємностями з охороною та навіть правоохоронцями.

Що чекає на покупця, який випадково з'їв банан або випив сік у залі "АТБ"? Про це кореспонденту "Телеграфа" розповіли у підтримці мережі магазину.

Чи заарештують за випитий сік

За словами представника компанії, вживання продукту до моменту його оплати є порушенням правил. Проте ситуації бувають різні, і мережа пропонує чіткий алгоритм дій. Якщо ви випадково або через спрагу випили сік прямо в залі, ви зобов'язані зберегти пачку (або пляшку) та обов'язково оплатити товар на касі. У такому випадку конфлікт буде вичерпано.

А ось із ваговими продуктами ситуація значно суворіша. З'їсти банан чи яблуко до каси категорично заборонено. Причина проста: ціна такого товару пробивається виключно за його вагою. Якщо ви з'їсте плід, касир просто не зможе встановити точну вартість завданих збитків.

Коли кличуть поліцію

Якщо покупець відмовляється платити за спожитий товар або якщо йдеться про несанкціоноване вживання вагових продуктів, адміністрація магазину діятиме рішуче.

"Магазин може звернутися до поліції", — попереджає представник "АТБ" Олександр.

Він підкреслив, що оскільки товар не був оплачений, а факт його споживання вже відбувся, такі дії покупця в супермаркеті будуть офіційно розцінюватися як крадіжка.

Раніше "Телеграф" писав, що буде, якщо в "АТБ" розбити пляшку дорогого алкоголю.