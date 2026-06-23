Ви точно бачили цього "ковалика": що означає це слово в українській мові

Ці комахи заполонили одне місто України

Сірих коників, яких нещодавно помітили в Одесі, можна називати інакше. Більшість навіть не знають цього слова.

Письменник Антон Санченко на своїй сторінці у Facebook зазначив, що деякі люди можуть називати коників українською як "ковалики". Такі варіанти він бачив на окремих сайтах.

Проте насправді це різні види комах, які не мають близької спорідненості, як дізнався "Телеграф".

Коники належать до ряду прямокрилих. Вони відомі своїми довгими задніми лапками, завдяки яким можуть високо стрибати, а також характерним стрекотінням, яке часто чути влітку.

Натомість ковалики є представниками родини жуків із ряду твердокрилих. Хоча вони теж можуть підстрибувати, роблять це зовсім іншим способом. Якщо такий жук опиняється на спині, він різко вигинає тіло, видає характерне клацання та підстрибує вгору, щоб перевернутися.

Сірий коник та ковалик. Фото: "Телеграф"

Попри схожість у здатності стрибати, це зовсім різні комахи, які належать до різних біологічних груп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що означає слово "сльоту" в українській мові.