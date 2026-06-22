Замість банального компліменту: що означає колоритне слово "ґречний" і коли воно доречне

Це чудова можливість наповнити свій словниковий запас

Українська мова багата на красиві слова, які часто незаслужено забуваються або витісняються суржиком. Стосується це і колоритного слова "ґречний".

Про нього згадала користувачка мережі Тредс. Докладніше про те, що означає це слово та як правильно його вживати, розповість "Телеграф".

Що означає слово "ґречний"?

Якщо говорити просто, ґречний — це витончений синонім до слів ввічливий, чемний, вихований, люб'язний та галантний.

Що означає слово "ґречний"

Коли ми називаємо когось ґречним, ми маємо на увазі не просто сухе дотримання правил етикету, а особливу внутрішню культуру, повагу до співрозмовника та шляхетність у поведінці.

У слова є кілька чудових родичів, які прикрасять ваш лексикон:

Ґречність (іменник) — ввічливість, чемність.

(іменник) — ввічливість, чемність. Ґречно (прислівник) — виховано, люб'язно.

(прислівник) — виховано, люб'язно. Неґречний (антонім) — грубий, невихований.

Що означає слово "неґречний"

Зверніть увагу! Довгий час радянські словники намагалися маркувати це слово як "застаріле" або "діалектне", щоб наблизити українську мову до російської. Проте "ґречний" — це питоме, абсолютно живе українське слово, яке зараз переживає своє заслужене повернення в тренди.

Приклади з української літератури

Українські класики неймовірно любили це слово і часто використовували його, щоб підкреслити шляхетність своїх героїв. Ось кілька яскравих прикладів:

Іван Франко у своїй прозі тонко зауважував: "Він був завжди ґречний , розсудливий, але холодний".

у своїй прозі тонко зауважував: "Він був завжди , розсудливий, але холодний". Михайло Коцюбинський у повісті "Тіні забутих предків" малював гуцульський колорит: "Він був ґречний , і пани крізь сльози сміялися з його штучок".

у повісті "Тіні забутих предків" малював гуцульський колорит: "Він був , і пани крізь сльози сміялися з його штучок". Леся Українка у драмі "Лісова пісня" також не оминала його увагою: "Будь ґречний, сину, з перелесником, — він хлопець палкий, хоч і молодий".

Раніше "Телеграф" писав, що означає "жевріти" і коли його доречно вживати.