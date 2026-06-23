Вы точно видели этого "ковалика": что означает это слово в украинском языке

Эти насекомые заполонили один город Украины

Серых кузнечиков, которых недавно заметили в Одессе, можно называть иначе. Большинство даже не знают этого слова.

Писатель Антон Санченко на своей странице в Facebook отметил, что некоторые люди могут называть кузнечиков на украинском языке как "ковалики". Такие варианты он видел на отдельных сайтах.

Однако на самом деле это разные виды насекомых, не имеющие близкого родства, как выяснил "Телеграф".

Кузнечики принадлежат к ряду прямокрылых. Они известны своими длинными задними лапками, благодаря которым могут высоко прыгать, а также характерным стрекотом, которое часто слышно летом.

Ковалики же являются представителями семейства жуков из ряда твердокрылых. Хотя они тоже могут подпрыгивать, делают это совсем другим способом. Если такой жук оказывается на спине, он резко выгибает тело, выдает характерный щелчок и подпрыгивает вверх, чтобы перевернуться.

Серый кузнечик и ковалик. Фото: "Телеграф"

Несмотря на сходство в способности прыгать, это совершенно разные насекомые, принадлежащие к разным биологическим группам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что означает слово "сльоту" в украинском языке.