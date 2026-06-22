Ви колись точно відчували "дрижаки": що означає це рідкісне українське слово

Воно описує сильну фізичну реакцію людини

В українській мові є багато красивих і цікавих слів, але значну частину з них сьогодні знають далеко не всі. Часто вони зустрічаються в літературі або старих висловах, але рідко звучать у повсякденному житті.

Одне з таких слів нещодавно з’явилося в дописі користувачки Threads і привернуло увагу читачів. А саме "дрижаки".

За даними Тлумачного словника української мови, "дрижаки" — це не фразеологізм, а самостійний іменник. Він означає тремтіння тіла або здригання, яке виникає через холод, страх чи сильні емоції. У класичній українській літературі слово зустрічається досить часто: "Йому стало нестерпно холодно до дрижаків…" або "По його спині пішли дрижаки від загрози".

Проте це слово є основою для багатьох відомих фразеологізмів. Як зазначає ресурс "Мова ДНК нації", в українській мові найчастіше вживають звороти "бере на дрижаки", "бити дрижаки", "їсти дрижаки" та інші подібні варіанти.

Приклади вживання слова "дрижаки". Фото: "Мова ДНК нації"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що означає слово "жевріти" і коли його доречно вживати.