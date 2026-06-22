А ви ненавидите "сльоту"? Що насправді означає це слово в українській мові

У повсякденній мові досі часто присутня калька

Українська мова дуже різноманітна. Настільки, що багато хто, переходячи на неї в побуті, навіть не здогадуються про значення деяких колоритних слів. Одним із таких є "сльота".

Про те, що воно означає і де його можна красиво застосувати, розповіла філологиня під ніком "ludendorf_" у Threads. Як пояснила експертка, слово "сльота" має відразу кілька значень, але всі вони описують погоду:

Невеликий дощ;

мокрий асфальт;

Також у словниках описується як хмарна, сира погода з дощем або мокрим снігом, з брудом на землі.

Українська мова

Таким чином, словом "сльота" можна ємно описати будь-яку малоприємну вологу погоду і повністю замінити їм російський аналог "слякоть".

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