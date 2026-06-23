Покладіть це в кишеню: простий трюк з ватою допоможе відлякати кліщів

Інтенсивні аромати ускладнюють кліщам пошук людини

Кліщі становлять небезпеку не лише під час прогулянок у лісі, а й на дачі чи навіть у власному саду. Існує кілька простих способів зменшити ризик укусу без використання агресивної хімії.

Докладніше про них розповів портал Onet kobieta.

Кліщі полюбляють вологі, затінені та занедбані місця. Тому експерти радять уникати сухого листя, високої трави та густих заростів.

Також популярністю користуються ефірні олії лаванди, герані та цитронели. Кілька крапель можна розчинити у воді та періодично обприскувати траву й прилеглі до будинку території.

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Трюк із ватою та ефірною олією

Одним із найпростіших народних способів захисту вважається використання ефірних олій із різким ароматом. Для цього достатньо змочити ватний диск або косметичну паличку двома-трьома краплями олії чайного дерева, гвоздики, евкаліпта, лаванди чи герані.

Після цього вату можна покласти в кишеню куртки або сорочки, сумку чи під головний убір. Вважається, що насичений аромат створює навколо людини своєрідний бар'єр, який може ускладнювати кліщам пошук потенційної жертви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як американці борються з павутинним кліщем.