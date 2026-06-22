Чим замінити "кілометри" проводки вдома: що використовують замість неї та який мінус

Нові технології додають зручності, але коштують пристойно

Виклики сучасності потребують технологічних рішень. Зараз майже в кожному сучасному будинку використовуються прохідні та перехресні вимикачі, контрольні клавіші та елементи "розумного будинку". Один із трендів — використання безпровідних вимикачів та реле суттєво зменшують витрати на мідний кабель та руйнування стін. Проте експерти закликають не надто розраховувати на фінансову вигоду.

Про це "Телеграфу" розповів Сергій Брухаль — керівник та засновник компанії Дім в ремонті та студії Blueberry.

За його словами, виконання складних вузлів підключення таких зон через бездротові реле — це скоріше про крок у ногу з часом і комфорт, ніж про реальну економію.

Розумний вимикач. Ілюстрація. Фото — Rozetka

"Економія — не зовсім те що ми отримаємо в результаті, так як кошти заощаджені на кабелях підуть на придбання необхідної автоматики", — зазначив співрозмовник видання.

Раніше "Телеграф" писав, що туалетний папір може виявитися непотрібним — з’явилися нові системи, які забезпечують кращу гігієну та дозволяють економити кошти.