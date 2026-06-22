Забудьте про вбудовані шафи: нові системи економлять місце і додають простору

Стильне рішення для організації спальні

Звичні гардеробні шафи поступово змінюються в сучасних інтер’єрах. З’являються нові рішення для зберігання речей, які виглядають простіше і легше.

Вони допомагають краще організувати простір у кімнаті. Тому такі варіанти стають дедалі популярнішими, як написали "Oeste Geral".

На зміну їм приходять модульні системи зберігання, які легко адаптуються під розмір кімнати та потреби користувача. Такі рішення виглядають більш легко, займають менше простору і роблять інтер’єр візуально відкритішим.

Як виглядає модульна система зберігання у спальні. Фото: vip-master

Популярність цих систем зростає через нестачу вільного місця у сучасних квартирах. На відміну від фіксованих шаф, їх можна змінювати — додавати полиці, шухляди або штанги для одягу. Це дозволяє організувати простір максимально зручно саме тут і зараз.

Такі конструкції зручні для зберігання різних речей: окремі полиці під светри, штанги для верхнього одягу, ніші для взуття та шухляди для дрібних предметів. Завдяки цьому простіше підтримувати порядок і швидко знаходити потрібне.

Крім того, ще однією перевагою модульних систем є їхня гнучкість. Вони підходять для орендованих квартир, невеликих приміщень і для тих, хто часто змінює планування. Модулі можна легко переставляти або доповнювати під нові потреби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що дерев’яні двері для ванних кімнат поступово втрачають популярність, а їм на заміну приходять більш вологостійкі сучасні матеріали.