Пластикові вікна вже не фаворити: які служать 50 років і мають кращу шумоізоляцію

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Пластикові вікна багато років залишалися найпопулярнішим вибором для квартир і будинків. Однак останнім часом все більше людей звертають увагу на інші рішення, які вважаються довговічнішими та комфортнішими.

Такі вікна коштують дорожче, але мають низку переваг, через які попит на них поступово зростає. У "Оfeminin" розповіли, чим їх заміняють.

У будівельній сфері зростає інтерес до дерево-алюмінієвих вікон, особливість яких полягає у поєднанні двох матеріалів. З внутрішнього боку використовується натуральна деревина, яка створює затишок і допомагає підтримувати комфортний мікроклімат у приміщенні. Зовні раму захищає алюмінієве покриття, стійке до опадів, сонця та перепадів температур.

Як виглядає дерево-алюмінієві вікна. Фото: "Телеграф"

Однією з головних переваг дерево-алюмінієвих вікон називають їхній тривалий термін служби. Виробники зазначають, що такі конструкції можуть прослужити понад 50 років, тоді як середній ресурс пластикових вікон зазвичай становить близько 20-25 років. Крім того, вони не потребують регулярного фарбування чи складного догляду.

Також ці вікна забезпечують кращий захист від зовнішнього шуму. Завдяки багатошаровій конструкції та щільному приляганню стулок рівень шумоізоляції може бути вищим, ніж у більшості стандартних ПВХ-вікон. Це особливо важливо для квартир біля жвавих доріг або залізниці.

Ще одна перевага — енергоефективність. Поєднання деревини та сучасних склопакетів допомагає краще утримувати тепло взимку та захищати приміщення від перегріву влітку. Це може позитивно впливати на витрати на опалення та кондиціонування.

Попри численні плюси, дерево-алюмінієві вікна залишаються дорожчими за пластикові аналоги. Проте їхня популярність поступово зростає, особливо серед власників приватних будинків та тих, хто робить ставку на довговічність і комфорт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити "кілометри" проводки вдома.