Ніколи не кажіть "моє день народження", щоб не виглядати безграмотним: як правильно

Фраза є популярною мовною пасткою

При переході на українську мову багато хто часто припускається одних і тих самих промахів. Деякі звичні вирази ми будуємо абсолютно невірно, тому важливо вчасно їх помітити і дізнатися правильні варіанти.

"Телеграф", посилаючись на тренера з ораторського мистецтва Павла Мацьопу, розповідає про фразу, яка може видати безграмотність. Йдеться про словосполучення "моє день народження".

Експерт радить уникати цієї помилки. Насправді правильно говорити "мій день народження", оскільки слово "день" — чоловічого роду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українською ласкаво назвати Катерину. Не всі знають, як можна звертатися до дівчини, яку так назвали. Українська мова надзвичайно багата на лагідні та автентичні форми, які дозволяють підкреслити особливе ставлення до людини.

Також "Телеграф" раніше розповідав про те, як українською звертатися до Дмитра правильно. Багато наших співвітчизників навіть не здогадуються, наскільки багато гарних варіантів цього імені існує в рідній мові.