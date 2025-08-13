В Україні з'явився новий небезпечний вид комарів. Його укус може викликати параліч (фото)

На території України багато видів кровосисних комарів

Комарі є переносниками дуже неприємних захворювань, в Україні є багато видів цієї комахи. Не так давно з'явився ще один небезпечний вид — тигровий комар.

Про це "Телеграфу" розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм. За його словами, на території України існує 10-15 видів кровосисних комарів.

І навіть в останні кілька років ще один вид з'явився: так званий тигровий комар, який є переносником лихоманки західного Ніла і інших захворювань. І він, на відміну від наших місцевих видів, активно "полює" навіть вдень — тобто його сонце не лякає Євгеній Халаїм

Ентомолог додав, що є різноманітні народні способи відлякувати комарів, наприклад, полин. Втім важко сказати, наскільки це дієво.

Також в продажі є багато репелентів для захисту від комарів. Проте цікаво, каже Халаїм, що один препарат допомагає від одного виду комарів, а для захисту від іншого може знадобитися інший репелент.

Гарячка Західного Нілу — загрозлива хвороба

Геморагічна гарячка Західного Нілу – це небезпечна вірусна хвороба, що передається через укуси комарів. У більшості людей інфекція протікає безсимптомно, проте у 20% хворих розвиваються грипоподібні захворювання з різким підвищенням температури, головним болем, болем у горлі, м'язах, суглобах і спині, слабкістю, нудотою і діареєю. Можуть бути також висипання на тілі, збільшення печінки та селезінки, ураження нервової системи — менінгіт, енцефаліт, ознаки ураження головного мозку (розлади свідомості, парези, паралічі).

Як виглядає тигровий комар

Тигровий комар (Aedes albopictus) — один із найнебезпечніших інвазивних видів комарів, які зустрічаються на континентальній Європі. Він передає до 22 різних вірусів, таких як вірус Західного Нілу та екзотичні віруси, такі як денге, чікінгунья, Зіка або жовта лихоманка.

Тигровий комар має білі смужки

Тигрового комара можна відрізнити по чорних і білих смугах на ногах, а також по чорно-білому тілу. Як і в інших комарів, кров'ю харчуються тільки самки. Їжа самців — нектар квітів.

Кров'ю харчується лише самиця

