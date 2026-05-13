Ваш мобільний номер можуть віддати іншим людям: як і чому таке стається в Україні

Новий власник SIM-картки може потенційно отримати доступ до частини чужого цифрового життя

Якщо мобільний номер не поповнювати та не використовувати — за рік його можуть деактивувати, а потім і зовсім — перепродати комусь іншому. Випадки, коли померла людина знов "з'являється" в телеграмі чи інших месенджерах не рідкість, адже номер є ще й ідентифікатором для акаунтів у додатках, банків, навіть бонусних програмах магазинів.

Номерний ресурс обмежений, тож неактивні номери вертають в обіг. Та це створює ризики як для колишнього власника, так і проблеми для нового. Про це "Телеграф" детальніше розповідав у матеріалі: Один рік без поповнення — і ваш номер віддадуть іншому: що треба знати українцям та які є загрози.

Зокрема, новий власник може отримувати небажані SMS-коди чи навіть дзвінки від колекторів, а старий власник — втратити доступ до акаунтів, де номер є універсальним ідентифікатором. В Україні у кожного оператора — своя політика. Здебільшого — номер деактивують через рік, більше тільки в Vodafone. "Карантинний" період також різниться, коли номер не повертають в обіг.

Деактивація номерів в Україні/ Інфографіка "Телеграфу", ШІ

У Київстарі період — 365 днів після останнього поповнення рахунку або оплати тарифу. Останні 91 день режим дозволяє тільки вхідні дзвінки та SMS. Потім номер деактивується. Для підтримки номера потрібне попвнення не менше 30 грн.

У lifecell — 365 днів після останнього поповнення. Якщо SIM-картка неактивна, номер вилучається з обслуговування.

У Vodafone Україна — 370 днів з моменту останнього поповнення на суму від 5 грн, потім період у 90 днів з обмеженнями і згодом деактивація.

Як повідомили "Телеграфу" у компанії Vodafone, карантинний період триває два роки. "Протягом 2 років після деактивації номер може бути проданий тільки при зверненні останнього власника (після проходження ідентифікації). Для цього є окрема сторінка на сайті: "Відновлення та розблокування номера", — йдеться у відповіді на запит. Тільки після двох років номер повертають в обіг. Є також і нові номерні діапазони, зокрема з кодом мережі 75.

