Поповнити рахунок як раніше вже не вдасться: яку послугу остаточно закриває Київстар

Деяким абонентам доведеться міняти звички

Мобільний оператор Київстар з 1 липня припиняє роботу сервісу поповнення рахунку, який раніше мав попит. Абонентів заздалегідь попередили, що один із кодів та спеціальний номер більше не будуть доступні.

Йдеться про послугу "Мобільний платіж", яку остаточно закриють з вказаної дати. У компанії повідомили, що USSD-команда *134# та голосове меню за номером 899 перестануть функціонувати.

Таке рішення пояснили тим, що цей спосіб поповнення поступово втратив популярність. За інформацією пресслужби оператора, внутрішня статистика свідчить, що у 2026 році українці дедалі частіше користуються сучасними цифровими сервісами для поповнення мобільного рахунку.

Як зараз можна поповнити рахунок Київстар

Без додаткової комісії це можна зробити через застосунок "Мій Київстар".

Найчастіше абоненти користуються мобільними банківськими застосунками, зокрема Приват24, monobank та застосунком Ощадбанк. Також доступне поповнення через платіжні сервіси та електронні гаманці.

Які тарифи діють зараз

Серед актуальних пропозицій залишається лінійка "Все разом". Пакет "Легкий" коштує від 290 до 370 гривень на місяць, "Крутий контракт" — від 350 до 450 гривень, а для людей віком від 60 років та осіб з інвалідністю передбачений тариф за 220 гривень.

Підсумкова вартість залежить від обсягу послуг, зокрема кількості гігабайтів мобільного інтернету та хвилин для дзвінків на інші мережі й за кордон. На ціну також можуть впливати перенесення номера від іншого оператора та акційні умови для нових абонентів, коли протягом перших місяців або навіть року плата може бути нижчою за стандартну. Умови таких пропозицій варто уточнювати окремо.

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