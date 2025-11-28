Відключили світло, а двері пралки заклинило? Простий лайфхак збереже нерви

Багато залежить від марки та моделі пральної машинки

Відключення електроенергії далеко не завжди буває за графіком, тому світло може зникнути, коли у вас, наприклад, запущена пральна машинка. Якщо вона була в режимі віджимання або вже допрала, але двері не відчиняються через відсутність світла, є один простий спосіб це виправити.

У такій ситуації необхідно скористатися екстреною системою відчинення дверей, яка передбачена у багатьох пралках. Відповідна порада була опублікована на сторінці користувача з ніком moon_n_k у соціальній мережі TikTok.

Ця система, як правило, знаходиться у зливному люку. Необхідно натиснути кнопку, щоб він відкрився, а далі потрібно знайти важіль. За нього слід потягнути й двері машини відчиняться.

Багато що залежить від марки й моделі пральної машинки. Нові моделі пристосовані до екстрених випадків краще, ніж старіші та дешевші.

Хоча у більшості старих пральних машинок використовується механічний таймер. Тобто при відключенні світла вони просто перестають працювати, а після того, як з’явиться електроенергія, знову запускають цикл. А в новіших моделях найчастіше є електронне управління. Воно допомагає "запам’ятати", на якому етапі прання вони негайно зупинилися. Тому прання також поновиться.

