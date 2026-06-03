Почули це перед покупкою авто – відмовляйтеся: експерти назвали найважливіший редфлаг

Ризик помилки при ігноруванні правил занадто великий

Купівля б/в машини — та ще лотерея, де без належної підготовки та максимальної концентрації не обійтися. На щастя, вирахувати проблемний автомобіль можна за кількома явними ознаками, які слугують сигналом для скасування угоди.

Телеграф, посилаючись на видання Motoryzacja Interia, розповідає про те, який критичний нюанс повинен змусити вас розвернутися і піти під час огляду машини з пробігом. За словами експертів, відсутність тест-драйву – це явний "редфлаг" для угоди.

"Покупка автомобіля без тест-драйву — це як підписання договору наосліп. Ризик занадто великий", — зазначається у статті.

На що звернути увагу під час поїздки:

Автомобіль повинен впевнено тримати траєкторію — будь-яке відхилення убік може вказувати на проблеми з геометрією підвіски чи попередні пошкодження;

Коробка передач повинна працювати плавно, без ривків чи надмірного опору під час перемикання передач;

Оцініть роботу двигуна — чи плавно він розганяється, чи не смикається і чи не видає якихось незвичайних звуків;

Варто прислухатися до підвіски (особливо під час руху по нерівностях) та перевірити ефективність гальм;

Система кермового управління також важлива — кермо не повинно вібрувати або мати помітний люфт;

Зверніть увагу на електроніку та обладнання (навіть незначні проблеми можуть сигналізувати про більш серйозні проблеми).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найкращий "жіночий" автомобіль продають трохи дорожче за новий iPhone.