Головний "редфлаг" при купівлі авто: почувши це від продавця, тікайте без роздумів

Ціна – перше, на що необхідно звернути увагу

Вибір уживаного автомобіля часто нагадує гру в рулетку, де на кону коштують чималі гроші. Благо, є явні ознаки, помітивши які, від покупки машини варто відмовитися без зайвих роздумів.

"Телеграф", посилаючись на видання Motoryzacja Interia, розповідає про те, який критичний нюанс повинен змусити вас скасувати угоду. Найперше, на що необхідно звернути увагу, на думку автоекспертів, — це ціна.

Найчастіше, якщо автомобіль значно дешевше, ніж аналогічні оголошення, на те є причина. Або він знаходиться в гіршому стані, ніж зазначено в описі, або оголошення просто фейкове.

"Поєднання привабливої ціни та браку часу є особливо небезпечним. Фрази на кшталт "Мені потрібно продати сьогодні" або "У мене є кілька зацікавлених покупців" — це методи тиску, покликані переконати покупців відмовитися від ретельного огляду автомобіля", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найкращий "жіночий" автомобіль продають трохи дорожче за новий iPhone.