Відмовляйтеся, якщо побачили це в оголошенні: який вживаний автомобіль краще не купувати

Багато хто втрачає голову через емоції перед покупкою машини

До купівлі вживаного автомобіля на онлайн-майданчиках потрібно підходити з обережністю через ризик обману. На щастя, існують ознаки, за якими можна вирахувати шахраїв

"Телеграф", посилаючись на видання Motoryzacja Interia, розповідає про те, який критичний нюанс має змусити вас скасувати угоду. Як зазначають автоексперти, один із методів шахрайства, що зростає найшвидше — це повністю фіктивні оголошення. У них можуть бути справжні фотографії, детальний опис і приваблива ціна, але автомобіля або не існує, або він не належить продавцю.

"Продавець називає правдоподібні причини неможливості особистої зустрічі, зазвичай через те, що він перебуває за кордоном, у відрядженні чи у відпустці. Він пропонує переказати кошти на свій рахунок перед отриманням автомобіля — звісно, не всю суму, а лише частину як завдаток. Думаєте, немає людей, які, побачивши оголошення про машину своєї мрії, не втрачають розум і не "бронюють" таким чином фіктивний автомобіль? Навпаки, емоційна купівля (а для декого купівля автомобіля саме так і виглядає) часто затуляє реальну картину та знижує нашу пильність", — пояснюють автори матеріалу

Правило просте: якщо ви не можете оглянути машину особисто та протестувати її, не давайте жодних грошей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найкращий "жіночий" автомобіль продають трохи дорожче за новий iPhone.