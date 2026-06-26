"Стовпи позору, а не шана загиблим". Українців обурила нова Алея Слави в Києві (фото)

Чимало родин військових вже подали скарги

Нова Алея Слави в Києві у Деснянському районі обурила користувачів в мережі. Адже макет проєкту сильно відрізняється від того, що збудували.

Як розповіла донька загиблого військового у Threads, у квітні до неї та інших родин загиблих звернулось Управління соціальної політики Деснянського району, аби збувати Алею Слави.

"Ми приїхали, нам представили два варіанти макетів майбутньої алеї. Родини обирали той варіант, який вважали більш гідним для вшанування пам'яті наших Героїв. 4 дні тому, у неділю, мені знову зателефонували для узгодження фотографії мого загиблого батька. Фото гарне вийшло. Тому й очікування залишалися такими, як нам показували на початку. А тепер — реальність", — розповідає жінка.

Як видно на фото, і авторка на цьому наголошує, проєкт Алеї Слави зовсім не відповідає тому, що збудували. Адже великі колони, що мали височити щонайменше на 3 м, перетворились у майже звичайні стовпи. За словами авторки, вже чимало родин загиблих відмовились від такого вшанування пам'яті та подали скарги.

Допис про Алею Слави у Деснянському районі в Києві

Допис про Алею Слави у Деснянському районі в Києві

Проєкт Алеї Слави у Деснянському районі в Києві

Алея Слави у Деснянському районі в Києві

У коментарях користувачі розділили обурення доньки загиблого воїна та наголосили, що владі має бути соромно за таку реалізацію проєкту. Чимало українців не могли повірити, що Алея Слави насправді виглядає як на фото та більше нагадує стовпи для оголошень. Люди писали:

Та це якісь стовпи позору вийшли, а не Алея Героїв. Подавайте скаргу. Пошана вашому тату і вічна пам'ять.

Ну, йопуюмать…до яких пір це триватиме?? Пишіть допис у соцмережах, дайте посилання сюди, будемо розганяти медійної це шобло.

Це жах! При цьому зруйнували квіткову алею, яка там була. Там і місця стільки немає, вони одразу знали, що так, як на проєкті, там не зробити. Це просто шахрайство. Одним рухом і знищують рекреаційний громадський простір, і паплюжать пам'ять захисників. Дуже вам співчуваю.

Як раніше виглядало місце, де побудували Алею Слави

Це більше схоже на прикол… Це ж небо і земля.. Це точно остаточний варіант?

Це якесь "очікування/реальність", як у відгуках на товари з АліЕкспресу.

Яка ганьба! Дружини і так втратили своїх чоловіків, а їх ще більше добивають таким відношенням.

Ну яяяяяяяяк так. Це ж навіть навмисно не завжди так погано вийде. Мені дуже прикро.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому військові масово знімають свої фото з Алеї Слави.