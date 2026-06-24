Київ заполонив інтимний запах: парфумер розкрив його причину

Причина специфічного аромату виявилася досить простою

У соціальних мережах нерідко обговорюють незвичайне питання: чому на вулицях столиці навесні з’являється запах, який багато хто порівнює з ароматом сперми. Насправді пояснення криється у цвітінні одного з головних символів Києва.

Про це у ролику на своїй сторінці в Instagram розповів парфумер Олександр Кузьмінецький. За його словами, причина у каштанах, оскільки під час їх цвітіння виділяються хімічні сполуки, серед яких триметиламін.

"Саме він у мікродозах дає солодкувато-мускусний тваринний запах. Також ця речовина міститься в спермі. Ви буквально вдихаєте аромат розпусти київських каштанів", — каже автор ролика.

Аромат квітучого дерева є складною сумішшю, в якій також присутні нотки меду, важкого пилку і легка гіркуватість. Різниця в нюху у людей дає комусь більш солодкуватий запах, а інші відчувають різкі аміачні ноти.

Триметиламін - що це?. Інфографіка: "Телеграф" / ШІ

Сприйняття ароматів сильно залежить від генетики, чутливості рецепторів та багатьох інших факторів. Таким чином, поки одні насолоджуються запахом квітучих каштанів, інше впевнені, що столиця раптово набула дуже пікантного аромату.

Це також підтверджується і коментарями під роликом. Одні справді відчувають запах, інші ж зовсім не можуть знайти схожості.

"Немає в них запаху сперми";

"Не пахне. Пахне квітами";

Я думала, я сама відчуваю цей запах".

Коментарі із соціальних мереж

Коментарі із соціальних мереж

Коментарі із соціальних мереж

Коментарі із соціальних мереж

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні продають заморожену сперму. Розповідаємо, чим цікаве незвичайне оголошення.