Не поспішайте робити ремонт: приберіть 7 речей, які захаращують ванну кімнату

Навіть красива кімната може виглядати неохайно через дрібниці

Багато людей вважають, що ванна кімната виглядає захаращеною через застарілий ремонт або невдалий дизайн. Насправді іноді причина набагато простіша — надлишок зайвих речей на стільниці біля умивальника.

Експерти з інтер'єру назвали 7 предметів, які краще прибрати з відкритої поверхні, пише ELLE Hungary.

Головна проблема полягає не в безладі, а у так званому "візуальному шумі". Велика кількість упаковок, баночок, флаконів і аксесуарів змушує навіть чисту ванну кімнату виглядати тісною та неохайною.

До списку речей, які варто сховати, увійшли косметичні засоби, якими користуються лише час від часу: сироватки, маски для обличчя або сезонні засоби догляду. Їх рекомендують зберігати у шухлядах або спеціальних органайзерах.

Також не радять залишати на стільниці ліки та вітаміни. Волога й перепади температур у ванній можуть негативно впливати на їхню якість, а упаковки лише додають відчуття безладу.

Ще одна поширена помилка — складати біля умивальника прикраси, шпильки, гумки для волосся та інші дрібниці. Вони швидко накопичуються, займають місце й можуть легко загубитися.

Достатньо прибрати усе зайве

Не варто постійно тримати на видноті фен, випрямляч або плойку, якщо ними не користуються щодня. Те саме стосується повної колекції декоративної косметики — достатньо залишити лише засоби для щоденного макіяжу.

Експерти також радять позбутися зайвих картонних коробок і пластикових упаковок від ватних дисків, паличок чи інших засобів гігієни. Якщо пересипати їх у однакові контейнери, простір одразу виглядатиме акуратніше.

Серед інших речей, які краще прибрати зі стільниці, — засоби для прибирання, дублікати косметики, напівпорожні флакони та прострочені засоби. Головне правило просте: якщо річ не використовується майже щодня, їй не місце на відкритій поверхні.

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