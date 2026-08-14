Чому акційні товари в "АТБ" часто "в дорозі"? Відповідь проста

Акційну продукцію купують великими партіями

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Акції "АТБ" дуже популярні серед покупців. Однак часто акційних товарів просто немає у продажі, бо їх великими партіями скуповують підприємці.

Про це у соцмережі Threads написали у публікації чоловіка, який, за його словами, є керівником одного з магазинів мережі. Його запитали, чому акційні товари або "в дорозі" або розкуплені в перші часи роботи магазину. Така ситуація може зберігатися весь період, поки діють акційні ціни.

Акційного оовару часто немає на полицях. Фото: відкриті джерела

Одна з користувачок пояснила, що це може бути пов'язано з тим, що товар зі знижками у великих кількостях скуповують підприємці. Потім вони продають його дорожче у своїх точках продажів.

"Є ще підприємці, які тільки знають що акції, то скуповують товар великим обʼємом", — йдеться у повідомленні.

Які акції бувають в "АТБ"

"Економія" (Товар тижня). Щотижня мережа робить знижки від 20% до 40% на популярні товари — м'ясні вироби, молочну та кондитерську продукцію тощо. Пропозиції мають обмежений термін дії.

Акція "7 днів". Регулярна акція, яка оновлюється щотижня. За зниженими цінами продають не лише продукти, але й широкий вибір непродовольчих товарів.

Акція "7 днів". Фото: АТБ

Знижки для власників банківських карток "АТБ". Спеціальні умови для покупців, які розраховуються карткою "АТБ" від банків-партнерів. Мережа пропонує ексклюзивні ціни (до -40% на окремі товари).

Програма лояльності (АТБ-додаток). Знижки для тих, хто сканує додаток "АТБ" на касі. Економія з додатком зазвичай становлять від 3% до 10%.

"Суперціна" та "Мінус на другу одиницю". Акції, в рамках яких можна купити обрані товари з великою знижкою (до -60%).

Власні торгові марки. Товари власних брендів "АТБ" ("Своя Лінія", "Розумний Вибір", De Luxe тощо) і без акцій коштують менше, але на цю продукцію також регулярно роблять додаткові знижки.

Сезонні пропозиції та ігрові акції. АТБ часто влаштовує колекційні акції для дітей та дорослих (наприклад, з наліпками чи фішками), в яких можна виграти подарунки або придбати акційні колекційні іграшки. Також діють тематичні розпродажі товарів до свят або сезонів (наприклад, до літнього сезону пікніків).

Раніше "Телеграф" розповідав, як не переплачувати в "АТБ". Які акційні товари вигідно брати про запас.