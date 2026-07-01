Не спешите делать ремонт: уберите 7 вещей, загромождающих ванную комнату

Даже красивая комната может выглядеть неряшливо из-за мелочей

Многие считают, что ванная комната выглядит захламленной из-за устаревшего ремонта или неудачного дизайна. На самом деле иногда причина гораздо проще — излишек лишних вещей на столешнице возле умывальника.

Эксперты по интерьеру назвали 7 предметов, которые лучше убрать с открытой поверхности, пишет ELLE Hungary.

Главная проблема заключается не в беспорядке, а в так называемом "визуальном шуме". Большое количество упаковок, баночек, флаконов и аксессуаров заставляет даже чистую ванную комнату выглядеть тесной и неряшливой.

В список вещей, которые следует спрятать, вошли косметические средства, которыми пользуются лишь время от времени: сыворотки, маски для лица или сезонные средства ухода. Их рекомендуют хранить в ящиках или специальных органайзерах.

Также не советуют оставлять на столешнице лекарства и витамины. Влага и перепады температур в ванной могут негативно влиять на их качество, а упаковки только придают ощущение беспорядка.

Еще одна распространенная ошибка – складывать у умывальника украшения, заколки, резинки для волос и другие мелочи. Они быстро скапливаются, занимают место и могут легко потеряться.

Достаточно убрать все излишнее

Не стоит постоянно держать на виду фен, выпрямитель или плойку, если ими не пользуются каждый день. То же касается полной коллекции декоративной косметики – достаточно оставить только средства для ежедневного макияжа.

Эксперты также советуют избавиться от лишних картонных коробок и пластиковых упаковок от ватных дисков, палочек или других средств гигиены. Если пересыпать их в одинаковые контейнеры, пространство будет выглядеть аккуратнее.

Среди других вещей, которые лучше убрать со столешницы, — средства для уборки, дубликаты косметики, полупустые флаконы и просроченные средства. Главное правило простое: если вещь не используется почти каждый день, ей не место на открытой поверхности.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как складывать полотенца, чтобы они занимали мало места: 4 шага к порядку в шкафу.