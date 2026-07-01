Їм зараз найважче: які три знаки Зодіаку ненавидять спеку

Кого висока літня температура "ламає" найбільше

Спекотна погода влітку впливає не лише на комфорт, а й на настрій та поведінку людей. У такі періоди навіть зазвичай спокійні особистості можуть ставати більш емоційними, різкими або дратівливими.

Астрологи зазначають, що деякі знаки зодіаку особливо гостро реагують на підвищення температури, і їхні риси характеру проявляються яскравіше. Йдеться про Овна, Діву та Скорпіона, як написали в "noklapja".

Овни в спеку стають ще більш імпульсивними та нетерплячими, реагуючи на дрібниці швидше, ніж зазвичай. Діви в цей період частіше зосереджуються на недоліках навколо, стаючи більш вимогливими та критичними. Скорпіони ж можуть глибше переживати емоції, що іноді призводить до внутрішньої напруги та різких реакцій.

Які знаки Зодіаку дуже чутливі до спеки. Фото: згенероване ШІ

Фахівці з астрології вважають, що поєднання спеки та особливостей характеру цих знаків робить літній період для них особливо непростим у спілкуванні та щоденних ситуаціях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один знак Зодіаку може стати справжнім улюбленцем Всесвіту та здійснити всі свої мрії вже у липні.