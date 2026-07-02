З клініки "Охматдит" виписано 15-річного Максима після складної операції: підприємиця Ольга Кіро оплатила унікальний імплант

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З клініки "Охматдит" виписали 15-річного Максима, якому встановили коштовні імплантати системи Socore для корекції та стабілізації хребта. Зараз юнак проходить реабілітацію.

Максим після важкої політравми та травми хребта потребував термінової операції. Для втручання хлопцю була необхідна спеціальна індивідуальна ростуча конструкція для стабілізації дітей після важких травм. Левову частку коштів на її закупівлю пожертвувала підприємиця Ольга Кіро.

З благодійною ініціативою вона виступила після публікації виконувача обов’язків медичного директора "Охматдиту" Романа Жежери про масштаби дитячого травматизму в Україні. Тоді лікар повідомив, що лише за одну добу до клініки потрапили 34 дитини з травмами, а значна частина пацієнтів потребує складного ортопедичного лікування із застосуванням дороговартісних металевих конструкцій.

За словами медика, сучасні конструкції для стабілізації переломів підбираються індивідуально для кожної дитини, а їхня вартість може сягати сотень тисяч гривень. Через це навіть великі спеціалізовані лікарні регулярно стикаються з дефіцитом такого обладнання.

Ольга Кіро повідомила, що незабаром планує передати "Охматдиту" ще один комплект обладнання, і закликала представників українського бізнесу долучатися до подібних ініціатив, щоб лікарі мали необхідні ресурси для лікування дітей із важкими травмами.

Нагадаємо, нещодавно в "Охматдиті" відбулося урочисте відкриття відділення дитячої щелепно-лицевої хірургії. Воно мало запрацювати ще у 2024 році, проте російська ракетна атака на лікарню 8 липня 2024 року відтермінувала реалізацію цих планів.