Из клиники "Охматдет" выписали 15-летнего Максима после сложной операции: предпринимательница Ольга Киро оплатила уникальный имплант

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Из клиники "Охматдет" выписали 15-летнего Максима, которому установили дорогие имплантаты системы Socore для коррекции и стабилизации позвоночника. Сейчас юноша проходит реабилитацию.

Максим после тяжелой политравмы и травмы позвоночника нуждался в срочной операции. Для вмешательства парню была необходима специальная индивидуальная растущая конструкция для стабилизации детей после тяжелых травм. Львиную долю средств на ее закупку пожертвовала предпринимательница Ольга Киро.

С благотворительной инициативой она выступила после публикации исполняющего обязанности медицинского директора "Охматдета" Романа Жежеры о масштабах детского травматизма в Украине. Тогда врач сообщил, что только за одни сутки в клинику попали 34 ребенка с травмами, а значительная часть пациентов нуждается в сложном ортопедическом лечении с применением дорогостоящих металлических конструкций.

По словам медика, современные конструкции для стабилизации переломов подбираются индивидуально для каждого ребенка, а их стоимость может достигать сотен тысяч гривен. Поэтому даже большие специализированные больницы регулярно сталкиваются с дефицитом такого оборудования.

Ольга Киро сообщила, что в скором времени планирует передать "Охматдету" еще один комплект оборудования, и призвала представителей украинского бизнеса приобщаться к подобным инициативам, чтобы врачи имели необходимые ресурсы для лечения детей с тяжелыми травмами.

Напомним, недавно в "Охматдете" состоялось торжественное открытие отделения детской челюстно-лицевой хирургии. Оно должно было заработать еще в 2024 году, однако российская ракетная атака на больницу 8 июля 2024 года отсрочила реализацию этих планов.