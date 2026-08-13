Головна помилка Європи та США щодо України: що насправді гальмує рішучість партнерів

Західні еліти не готові до змін, які вже стрімко наближаються

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Найбільшими помилками західних партнерів щодо України за останні роки були відсутність політичної волі та рішучості. Навіть зараз західні суспільства продовжують жити в страху, проте війна в Україні повинна це змінити.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Водночас ексдипломат висловив сподівання, що скоро з'являться політики, які діятимуть значно сміливіше.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа":"Трамп не на боці України", – Огризко про єдиний шлях натиснути на Путіна та завершити війну

Ексміністр зазначив, що основною помилкою Заходу залишається страх. І навіть не перед Росією, а перед невідомим.

"Найбільшої помилки, якої Захід припустився щодо України за останні п'ять років є відсутність політичної волі для серйозних і рішучих дій", — наголосив Огризко.

Він підкреслив, що Захід продовжує боятися навіть не так Росії, як власної тіні. За його словами, поки цей страх не мине, Захід тупцюватиме на місці, і ми будемо чути заяви, а не дії.

"Мабуть, ще не настав час для появи рішучих політиків. Можливо, цей летаргічний сон, у якому перебували і Європа, і Америка, все ще триває. Але війна в Україні все-таки має зупинити цей процес. Я сподіваюся, що прийдуть інші політики, які діятимуть значно сміливіше й рішучіше", — резюмував Огризко.

Володимир Огризко. Фото УНІАН

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