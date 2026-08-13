Головна помилка Європи та США щодо України: що насправді гальмує рішучість партнерів
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Західні еліти не готові до змін, які вже стрімко наближаються
Найбільшими помилками західних партнерів щодо України за останні роки були відсутність політичної волі та рішучості. Навіть зараз західні суспільства продовжують жити в страху, проте війна в Україні повинна це змінити.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Водночас ексдипломат висловив сподівання, що скоро з'являться політики, які діятимуть значно сміливіше.
Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа":"Трамп не на боці України", – Огризко про єдиний шлях натиснути на Путіна та завершити війну
Ексміністр зазначив, що основною помилкою Заходу залишається страх. І навіть не перед Росією, а перед невідомим.
"Найбільшої помилки, якої Захід припустився щодо України за останні п'ять років є відсутність політичної волі для серйозних і рішучих дій", — наголосив Огризко.
Він підкреслив, що Захід продовжує боятися навіть не так Росії, як власної тіні. За його словами, поки цей страх не мине, Захід тупцюватиме на місці, і ми будемо чути заяви, а не дії.
"Мабуть, ще не настав час для появи рішучих політиків. Можливо, цей летаргічний сон, у якому перебували і Європа, і Америка, все ще триває. Але війна в Україні все-таки має зупинити цей процес. Я сподіваюся, що прийдуть інші політики, які діятимуть значно сміливіше й рішучіше", — резюмував Огризко.
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