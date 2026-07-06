Гора вишень за 10 хвилин: найпростіші способи видалити кісточки без мороки (відео)

Сезон вишень і черешень у самому розпалі, тож українці активно шукають прості та швидкі способи очищення ягід від кісточок.

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Особливо це актуально для приготування варення, випічки та десертів, де важливо зберегти максимум соку та цілісність ягід. Виявилося, що існує кілька доступних лайфхаків, які можна реалізувати навіть без спеціальних пристроїв. Одні з них протестувала українська кондитерка та блогерка Анна Сотнікова, поділившись результатами у соцмережах, інорфмують на TikTok-сторінці "sot_cake".

У першому способі використовується звичайна широка шпилька: нею потрібно підчепити кісточку та виштовхнути її з ягоди. Метод справді ефективний, однак має помітний недолік — під час очищення з вишень активно витікає сік, що може бути критичним для деяких рецептів. Альтернативою стала шпилька-невидимка, яка діє м’якше й дозволяє зменшити втрати соку під час процесу. Обидва варіанти підходять для невеликих обсягів ягід, але потребують часу та уважності.

Найбільш незвичним і водночас найшвидшим способом виявилася звичайна коктейльна трубочка. Ягоду нанизують на трубочку, після чого кісточка легко виштовхується через природний отвір. За словами блогерки, саме цей метод став її фаворитом завдяки швидкості та мінімальним втратам соку. Він особливо зручний, коли потрібно обробити велику кількість ягід за короткий час.

Експерти радять обирати для очищення стиглі, але щільні вишні та черешні без тріщин і пошкоджень — це дозволяє зберегти форму ягід після видалення кісточки. Для варіацій можна використовувати не лише трубочки, а й спеціальні кісточковидалячі пристрої, однак у побуті підручні засоби часто виявляються не менш ефективними.