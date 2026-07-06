Гора вишен за 10 минут: самые простые способы удалить косточки без хлопот (видео)

Сезон вишен в самом разгаре, поэтому украинцы активно ищут простые и быстрые способы очищения ягод от косточек.

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Это особенно актуально для приготовления варенья, выпечки и десертов, где важно сохранить максимум сока и цельность ягод. Оказалось, существует несколько доступных лайфхаков, которые можно реализовать даже без специальных устройств. Одни из них протестовала украинская кондитерша и блогер Анна Сотникова, поделившись результатами в соцсетях, инорфмируют на TikTok-странице "sot_cake".

В первом способе используется обычная широкая шпилька: ею нужно подцепить косточку и вытолкнуть ее из ягоды. Метод действительно эффективен, однако имеет заметный недостаток — при очистке с вишен активно вытекает сок, что может быть критическим для некоторых рецептов. Альтернативой стала шип-невидимка, которая действует мягче и позволяет уменьшить потери сока во время процесса. Оба варианта подходят для небольших объемов ягод, но требуют времени и внимательности.

Самым необычным и в то же время самым быстрым способом оказалась обычная коктейльная трубочка. Ягоду нанизывают на трубочку, после чего косточка легко выталкивается через природное отверстие. По словам блогерши, именно этот метод стал ее фаворитом благодаря скорости и минимальным потерям сока. Он особенно удобен, когда нужно обработать большое количество ягод за короткое время.

Эксперты советуют выбирать для очищения спелые, но плотные вишни и черешни без трещин и повреждений – это позволяет сохранить форму ягод после удаления косточки. Для вариаций можно использовать не только трубочки, но и специальные косточкоудаляющие устройства, однако в быту подручные средства часто оказываются не менее эффективными.