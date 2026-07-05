Не сушіння і не пучками: як заморозити зелень, щоб вона залишилася ароматною

Кріп і петрушка — одна з найпопулярніших сезонних зелених приправ, яка додає стравам свіжого аромату та насиченого смаку.

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Найчастіше зелень на зиму сушать або заморожують цілими пучками, однак після розморожування вона нерідко втрачає форму, а під час використання доводиться відламувати або відрізати потрібну кількість. Існує значно практичніший спосіб заготівлі, який дозволяє зберегти аромат зелені, заощадити місце в морозильній камері та зробити її максимально зручною у використанні. Для цього знадобляться лише свіжа зелень, кілька простих інгредієнтів і форми для льоду або невеликі силіконові формочки. Про це йдеться на TikTok-сторінці "victoria_sotula".

Насамперед зелень потрібно ретельно промити під проточною водою. Після цього її важливо добре просушити. Найзручніше скористатися сушаркою для зелені (салатною центрифугою), яка швидко видаляє зайву вологу. Якщо такого пристрою немає, кріп і петрушку можна розкласти на паперових або кухонних рушниках і дочекатися, поки вони повністю висохнуть. Це важливий етап, адже надлишок води погіршує якість заморожування.

Для приготування заготовки знадобиться приблизно по одному пучку кропу та петрушки. Зелень перекладають у чашу блендера, додають сік із чверті лимона, чайну ложку солі та столову ложку води. Після цього інгредієнти подрібнюють до однорідної маси.

Далі суміш перекладають у глибоку миску, вливають столову ложку оливкової олії та ще раз перебивають ручним занурювальним блендером до кремоподібної, пастоподібної консистенції. Оливкова олія не лише покращує текстуру, а й допомагає краще зберегти природний аромат зелені після заморожування.

Готову пасту розкладають у формочки для льоду або невеликі силіконові форми й відправляють до морозильної камери до повного застигання. Після цього заморожені кубики можна перекласти в пакет із застібкою або герметичний контейнер — так вони займатимуть ще менше місця.

Така заготовка дуже зручна у повсякденному використанні. Один або два кубики можна одразу додавати до гарячих супів, борщу, овочевих рагу, соусів, підлив, каш, картоплі, макаронів, тушкованих овочів, м'ясних і рибних страв. Також зелена паста чудово підходить для приготування часникового масла, домашніх намазок, маринадів або заправок до салатів — достатньо дати кубику трохи розтанути.

Щоб заготовка зберігала насичений смак і колір, використовувати варто лише свіжу, молоду зелень без пожовклого листя. Не рекомендується збільшувати кількість води, інакше після заморожування кубики стануть занадто крихкими, а смак буде менш концентрованим. Якщо планується використовувати пасту для різних страв, можна приготувати кілька варіантів — наприклад, окремо лише з кропу або лише з петрушки, а також додати зелену цибулю, кінзу чи базилік.

Такий спосіб заготівлі поєднує одразу кілька переваг: зелень не займає багато місця, не потребує повторного подрібнення після розморожування й завжди готова до використання. Достатньо дістати один кубик із морозильної камери — і улюблені страви миттєво отримають аромат свіжої зелені навіть посеред зими.