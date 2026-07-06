Як французи рятуються від спеки: дивний лайфхак з крейдою, який спочатку важко зрозуміти

У Франції на тлі аномальної спеки, коли температура в окремих регіонах перевищує +40 °C, мешканці масово почали використовувати незвичний спосіб захисту житла від перегріву.

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На перший погляд він виглядає радше як експеримент або навіть помилка, однак саме цей метод стрімко набув популярності в містах і навіть у навчальних закладах. Йдеться про обробку вікон спеціальною білою сумішшю, яка тимчасово змінює їхні властивості. Експерти зазначають, що за цим явищем стоїть цілком обґрунтована фізика відбиття сонячного випромінювання. Про це йдеться на порталі "BBC".

У чому суть незвичного способу

Мешканці Франції використовують крейдяний розчин, який наносять на скло вікон. Після висихання утворюється матова біла плівка, що частково блокує проникнення сонячного тепла в приміщення. Такий ефект досягається завдяки властивостям карбонату кальцію, який відбиває ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання — саме ті компоненти сонячного світла, що найбільше нагрівають поверхні.

У результаті приміщення нагрівається значно повільніше, а температура всередині може бути нижчою навіть без використання кондиціонерів. Саме простота методу зробила його популярним у періоди пікової спеки, коли традиційні системи охолодження не завжди доступні або економічно вигідні.

Чому цей метод став настільки популярним

Попит на крейду у Франції різко зріс після хвиль аномальної спеки. В окремих регіонах її почали використовувати не лише в житлових будинках, а й у школах та адміністративних будівлях як тимчасовий засіб боротьби з перегрівом. Хоча фахівці підкреслюють, що це не заміна повноцінній теплоізоляції, у критичних умовах метод дозволяє знизити температуру в приміщеннях і покращити комфорт перебування.

Окремі дослідження підтверджують ефект від білих покриттів: вони здатні зменшувати нагрівання поверхонь і частково компенсувати відсутність кондиціонування, особливо у щільній міській забудові.

Чи є альтернативи цьому рішенню

Поряд із крейдою вчені та ентузіасти тестують інші нетрадиційні способи охолодження приміщень. Серед них — спеціальні світловідбивні фарби та покриття, які можуть знижувати температуру всередині будівель ще ефективніше. У лабораторних умовах такі матеріали демонструють здатність відбивати більшу частину сонячного випромінювання та зменшувати нагрівання стін на кілька градусів.

Таким чином, французький "крейдяний лайфхак" став не лише вірусним трендом, а й прикладом того, як прості матеріали можуть тимчасово допомогти у боротьбі з екстремальними погодними умовами.