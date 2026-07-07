Що додати у фарш перед смаженням, щоб він був соковитим і з рум'яною скоринкою

Кулінари розкрили простий прийом

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Фарш часто використовують для котлет, соусів, фрикадельок та інших страв, але його смак залежить не лише від спецій і способу приготування. Покращити смак страви можна за допомогою простого інгредієнта, який є майже на кожній кухні.

Експерти з "Simply Recipes" радять додати до фаршу невелику кількість соди перед смаженням — це може зробити м’ясо більш ароматним і допомогти отримати апетитну скоринку.

Як пояснюють фахівці, сода впливає на кислотність м’яса, завдяки чому під час смаження активніше відбувається процес, який надає продуктам золотисту скоринку та більш насичений смак.

Що додати у фарш. Фото: Телеграф

Для перевірки методу порівняли дві однакові порції яловичого фаршу. В одну додали лише сіль, а другу перед приготуванням змішали з чвертю чайної ложки соди та невеликою кількістю води. Після короткого настоювання другий варіант отримав більш темну скоринку та вираженіший м’ясний смак.

Щоб спробувати цей спосіб вдома, достатньо змішати фарш із невеликою кількістю соди, розчиненої у воді, і залишити його приблизно на 15 хвилин перед приготуванням. Такий простий прийом може зробити звичні м’ясні страви більш апетитними без додаткових витрат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як заточити ніж м’ясорубки без спеціальних інструментів.