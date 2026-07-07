Что добавить в фарш перед жаркой, чтобы он был сочным и с румяной корочкой
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Кулинары раскрыли простой прием
Фарш часто используют для котлет, соусов, фрикаделек и других блюд, но вкус зависит не только от специй и способа приготовления. Улучшить вкус блюда можно с помощью простого ингредиента, который есть почти на каждой кухне.
Эксперты из "Simply Recipes" советуют добавить в фарш небольшое количество соды перед жаркой – это может сделать мясо более ароматным и помочь получить аппетитную корочку.
Как объясняют специалисты, сода влияет на кислотность мяса, благодаря чему во время жарки более активно протекает процесс, придающий продуктам золотистую корочку и более насыщенный вкус.
Для проверки метода сравнили две одинаковые порции говяжьего фарша. В одну добавили только соль, а вторую перед приготовлением смешали с четвертью чайной ложки соды и небольшим количеством воды. После короткого настаивания второй вариант получил более темную корочку и более выраженный мясной вкус.
Чтобы попробовать этот способ на дому, достаточно смешать фарш с небольшим количеством соды, растворенной в воде, и оставить его примерно на 15 минут перед приготовлением. Такой простой прием может сделать привычные мясные блюда аппетитнее без дополнительных затрат.
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